Женщина-трансгендер возглавила региональное представительство «Гражданской инициативы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Алтайском крае женщина-трансгендер Юлия Алешина стала главой регионального отделения партии «Гражданская инициатива». Такое происходит впервые за политическую историю России. Об этом рассказывает издание «МК на Алтае».

«Моя жизнь — это борьба с собой, государством, обществом. Такие вопросы были. Почему так себя ведешь? Почему манерный? Почему как баба? Да, я была белой вороной», — говорит Алешина в беседе с «Московским комсомольцем». До смены пола женщину звали Роман.

Юлия сообщила, что интересуется политикой с 2004 года, в 2012 году баллотировалась в депутаты Барнаульской городской думы, однако победить не удалось. Пойти в политику, не боясь раскрыть себя, Алешину вдохновил пример жизний на западе. «В 2020 году наткнулась на статью о политиках-трансгендерах во всем мире. Там рассказывали о США и ЕС. Я узнала, что там уже есть политики, депутаты и даже мэры-трансгендеры. Подумала, если это возможно там, то почему это невозможно в России?», — сказала Юлия.

Также женщина отметила, что не боится хейта со стороны общественности. «Когда я согласилась возглавить реготделение, то понимала, что о моих особенностях станет известно большинству», — сообщает она.

Во времена учебы в университете Юлия Алешина занималась политической деятельностью, принимая участие в различных движениях Фото: Александр Захаров

Ранее имя женщину звали Роман Фото: «Гражданская инициатива»