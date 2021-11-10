Государство РФ придумало, как упростить жизнь льготникам

В РФ постепенно начинают работать электронные сертификаты для льготников Фото: Ken Teegardin/Flickr

В России начали работать электронные сертификаты для льготников. Их цель — облегчить ситуации, в которых граждане приобретали товары и услуги на свои средства, которые впоследствии возвращались из бюджета. В Минтруде объяснили, как работает система.

Новый механизм призван упростить ситуации, в которых граждане приобретали подобные товары и услуги на свои средства, которые впоследствии компенсировались из бюджета, пишет « Коммерсант» . Пока что это касается различных средств реабилитации. Сейчас право на получение выплат для покупки жизненно необходимых вещей имеют около 1,5 миллионов человек. В 2021 году под их нужды выделено около 34 млрд рублей, в следующем это будет свыше 39 млрд рублей.

Процесс использования будет похож на привычную оплату картами различных банков. В настоящее время к системе подключены два банка. В Минтруде к 1 апреля 2022 года ожидают подключение к программе до семи банков. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что в будущем все будет более систематизировано и усовершенствовано.

Еще в апреле в Минфине заявили о том, что запущена система электронных сертификатов для льготников на основе платежной системы «Мир». По словам главы Минфина Антона Силуанова, на заседании Общественного совета при министерстве, в правительстве активно начали думать над тем, как упростить жизнь льготникам тогда, когда нахлынула волна пандемии.