10 ноября 2021

Государство РФ придумало, как упростить жизнь льготникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., банкрот, копилка
В РФ постепенно начинают работать электронные сертификаты для льготников Фото:

В России начали работать электронные сертификаты для льготников. Их цель — облегчить ситуации, в которых граждане приобретали товары и услуги на свои средства, которые впоследствии возвращались из бюджета. В Минтруде объяснили, как работает система.

Новый механизм призван упростить ситуации, в которых граждане приобретали подобные товары и услуги на свои средства, которые впоследствии компенсировались из бюджета, пишет «Коммерсант». Пока что это касается различных средств реабилитации. Сейчас право на получение выплат для покупки жизненно необходимых вещей имеют около 1,5 миллионов человек. В 2021 году под их нужды выделено около 34 млрд рублей, в следующем это будет свыше 39 млрд рублей.

Процесс использования будет похож на привычную оплату картами различных банков. В настоящее время к системе подключены два банка. В Минтруде к 1 апреля 2022 года ожидают подключение к программе до семи банков. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что в будущем все будет более систематизировано и усовершенствовано.

Еще в апреле в Минфине заявили о том, что запущена система электронных сертификатов для льготников на основе платежной системы «Мир». По словам главы Минфина Антона Силуанова, на заседании Общественного совета при министерстве, в правительстве активно начали думать над тем, как упростить жизнь льготникам тогда, когда нахлынула волна пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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