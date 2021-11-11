Жириновский: Россия и Белоруссия объединятся в 2022 году

Александр Лукашенко вскоре добровольно покинет свой пост, считает Жириновский Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предрек объединение России и Беларуси в одно государство. По словам депутата, в 2022 году у двух стран будет общая валюта, один парламент и один президент.

«Мы соединяем два самостоятельных государства в одно. У нас есть право снова внести поправки в Конституцию, парламент сделать единый, общий, правительство общее и общий глава государства», — сообщает Жириновский в беседе с «Комсомольской правдой». У корней таких изменений будет стоять подписанный недавно главами двух стран декрет о Союзном государстве, считает депутат.

Жириновский отметил, что после принятия новой Конституции, президент Беларуси Александр Лукашенко добровольно покинет свой пост. «Ему самому надоело, чтобы все ждали, когда он уйдет. Проблемы здесь нет», — утверждает Жириновский.

Вследствие таких изменений жизнь в Беларуси станет лучше, заявляет политик. Он добавил, что на момент развала СССР в 1991 году миллионы граждан хотели остаться в едином государстве.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. На заседании Высшего Госсовета руководители стран утвердили 28 союзных программ. В частности, Россия и Белоруссия начнут формировать общие рынки нефти, газа и электроэнергии.