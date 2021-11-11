В ХМАО нашлись заступники за экс-депутата, задержанного за взятку

В интернете появилась петиция, требующая прекратить уголовное дело, возбужденное против экс-депутата Тюменской областной Думы Богдана Богославца. Он подозревается в даче взятки вице-мэру Нефтеюганска Елене Абрамовой. Петиция опубликована на сайте change.org.
«Богославец Богдан Иосифович — человек и политик с большой буквы. За весь период своей публичной деятельности он никогда не вызывал подозрений. Богдан Иосифович своими действиями показал, что он человек для народа и что его действия не являются фикцией и имитацией работы. Он действительно беспокоится за свой край и стремится сделать его лучше», — говорится в петиции, которая подписана жителями Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Сургута и Тюменской области. На момент публикации материала ее подписали 1325 человек.
В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили URA.RU, что расследование уголовного дела в отношении Богославца продолжается. Он заключен под стражу на два месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что Богославец был задержан вместе с вице-мэром Нефтеюганска Еленой Абрамовой в момент передачи ей взятки в размере миллиона рублей. Деньги она планировала использовать для покупки автомобиля Lexus.
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