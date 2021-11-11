Больным COVID предложили вызывать священников в «красную зону»

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , священник, православие
Священника теперь можно вызвать в «красную зону» Фото:

В России появилась новая услуга для граждан. Теперь в «красную зону» COVID-больницы можно вызвать священника.

«О намерении пригласить священника в больницу доверенному лицу больного необходимо уведомить лечащего врача, который и принимает решение об обеспечении допуска духовенства в „красную зону“», — говорится в сообщении Казанской епархии РПЦ. В епархии уточняют, что священники, которых пускают в «красную зону», ознакомлены с правилами поведения там.

«Священник может причастить больных, находящихся в сознании. Пациентов находящихся в коматозном состоянии можно соборовать кратким чином», — пояснили в епархии. Заявки на посещение священником «красной зоны» принимаются по номерам специальной горячей линии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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