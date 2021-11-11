Житель ХМАО устроил погром в банке и заставил всех молиться

В Когалыме посетитель банка устроил погром и угрожал сотрудникам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Когалыма (ХМАО) устроил разгром в отделении банка «Открытие». Он также заставил людей встать на колени и молиться. Об этом рассказал очевидец события в социальных сетях.

«Клиент разнес весь офис банка „Открытие“ на Прибалтийской. Велел всем молиться и встать на колени. Туда приехал ОМОН», — написал анонимный автор поста в паблике «Когалым» соцсети «ВКонтакте».

В УМВД по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что на место происшествия прибыл наряд полиции, а не ОМОН. Мужчина пришел в банк с просьбой привязать его номер телефона к карте, однако неожиданно стал кричать и разбрасывать мебель. «Прибывшие полицейские обнаружили мужчину уже лежащим на полу. Вокруг были разбросаны стулья. В настоящее время по данному факту ОМВД по Когалыму проводится проверка», — сказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута оказался недоволен услугой банка и пригрозил сотрудникам ограблением. За это он был задержан сотрудниками полиции.