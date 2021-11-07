В Сургуте задержали мужчину из-за угроз ограбить банк

Сургутянину не понравилось, как его обслужили в банке Фото: Екатерина Сычкова

В Сургуте задержали мужчину за сообщение о намерении ограбить банк. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«Мужчина получал какую-то услугу в банке, ему там что-то не понравилось. После того, как задержанный покинул отделение, он позвонил в дежурную часть и сообщил о том, что собирается ограбить банк», — рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что личность мужчины установлена, сейчас он доставлен в отдел для разбирательства. По предварительным данным, задержанный 1976 года рождения был в нетрезвом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.