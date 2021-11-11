11 ноября 2021

В Челябинске подорожала еда

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, покупатель, пенсионер, супермаркет, пятерочка, магазин, потребительская корзина, продукты питания
Стоимость минимальной продуктовой корзины увеличилась на 9% Фото:

В Челябинской области подорожал минимальный набор продуктов питания. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона за девять месяцев, опубликованном на сайте Челябинскстата.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Челябинской области в конце сентября 2021 года составила 4756,87 рубля на одного человека. С начала года рост стоимости продовольственной корзины составил 8,9%», — говорится в публикации.

Несмотря на это, стоимость продовольственной корзины в регионе меньше, чем по России и УрФО. К жизненно необходимым продуктам относятся хлеб, макароны, крупы, бобовые, овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и масло.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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