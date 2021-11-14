Глава Ростеха назвал стоимость бизнес-джета Aurus для VIP

VIP-самолету предрекают те же проблемы, что и у обычного SSJ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость нового VIP-самолета на базе Sukhoi Superjet 100 под брендом Aurus составит от 39 млн до 50 млн долларов. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе презентации бренда на Dubai Airshow 2021 14 ноября. Эксперты считают, что самолет не станет массовым — скорее всего, его будут поставлять в единичных случаях.

Согласно заявлению Чемезова, бизнес-джет Aurus будет дешевле заграничных аналогов, например Boeing Business Jet (65—70 млн долларов). В самой дорогой комплектации он будет оснащен семью дополнительными топливными баками. Это позволит ему пролететь без посадки 7,2 тыс.км от Москвы от Владивостока, пишет « Коммерсант» . В максимальном оснащении в самолете будут душевая кабина, встроенный электрический трап, спутниковый интернет и другие опции.

По мнению экспертов издания, на международном рынке самолет заинтересует заказчиков из Белоруссии или Венесуэлы. Однако ему будет сложно найти полноценную нишу на рынке, так же, как и обычному SSJ, не лучшими особенностями которого стали долгое обслуживание и недостаточно высокая и стабильная готовность к вылету.