14 ноября 2021

Глава Ростеха назвал стоимость бизнес-джета Aurus для VIP

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, салон самолета, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, ssj100-95b
VIP-самолету предрекают те же проблемы, что и у обычного SSJ Фото:

Стоимость нового VIP-самолета на базе Sukhoi Superjet 100 под брендом Aurus составит от 39 млн до 50 млн долларов. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе презентации бренда на Dubai Airshow 2021 14 ноября. Эксперты считают, что самолет не станет массовым — скорее всего, его будут поставлять в единичных случаях.

Согласно заявлению Чемезова, бизнес-джет Aurus будет дешевле заграничных аналогов, например Boeing Business Jet (65—70 млн долларов). В самой дорогой комплектации он будет оснащен семью дополнительными топливными баками. Это позволит ему пролететь без посадки 7,2 тыс.км от Москвы от Владивостока, пишет «Коммерсант». В максимальном оснащении в самолете будут душевая кабина, встроенный электрический трап, спутниковый интернет и другие опции.

По мнению экспертов издания, на международном рынке самолет заинтересует заказчиков из Белоруссии или Венесуэлы. Однако ему будет сложно найти полноценную нишу на рынке, так же, как и обычному SSJ, не лучшими особенностями которого стали долгое обслуживание и недостаточно высокая и стабильная готовность к вылету.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...