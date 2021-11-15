Роспотребнадзор смягчил коронавирусные ограничения в РФ

Увеличить численность посетителей можно будет при наличии QR-кодов у всех присутствующих Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова разрешила увеличить заполняемость залов на массовых мероприятиях до 70%. При этом у всех присутствующих должны быть QR-коды. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ вступает в силу с 15 ноября 2021 года.

«Внести изменение в постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2020 №18 согласно приложению. Дополнить пунктом 3 (1): увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятия», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

Речь идет о всех массовых мероприятиях в закрытых помещениях. Увеличить количество людей в зале можно в том случае, если у посетителей и персонала есть сертификаты о вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании. Также власти региона должны разрешить такое мероприятие. Свое согласие они будут давать с учетом эпидемиологической и по согласованию с главным санитарным врачом субъекта федерации.

Ранее стало известно, что Госдума РФ может ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех россиян. Соответствующий законопроект уже внесен в план работы нижней палаты парламента на ноябрь 2021 года. Если его примут, то вакцинацию от коронавируса внесут в национальный календарь прививок до конца года, передает «Федеральное агентство новостей».