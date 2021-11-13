13 ноября 2021

Госдума готовится ввести обязательную вакцинацию для всех россиян

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В Госдуме обсудят вопрос о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России вскоре могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса на федеральном уровне. Это произойдет в случае, если Госдума РФ и Совфед примут законопроект о включении вакцинации от COVID в национальный календарь прививок.

Соответствующий документ, согласно базе законопроектов Госдумы, уже внесен в план работы нижней палаты российского парламента на ноябрь 2021 года. 13 ноября ответственным за рассмотрение проекта закона Советом Думы был назначен комитет по охране здоровья. «Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в пояснительной записке.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в мае. Однако уже в июне лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что депутаты сняли с повестки вопрос о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок. Тогда политик отметил, что включение вакцины в календарь вызывает у многих граждан опасение об обязательности прививки от COVID-19.

Ранее сообщалось, что вирусологи и компетентные структуры убеждают президента России Владимира Путина ввести обязательную вакцинацию в стране. Об этом сообщил высокопоставленный источник, близкий к Минздраву РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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