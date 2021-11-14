14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Суд в Перми наказал продавцов поддельных медсправок

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Суд обязал мошенников отдать в бюджет незаконно заработанное Фото:

Суд в Перми удовлетворил иск прокурора к двум жителям города, осужденным за мошенничество. Сделки, заключенные между ними и потерпевшими, признаны ничтожными, а с мошенников взыскано 1,4 млн рублей. Ранее двоих пермяков осудили за продажу поддельных справок, который якобы должны были освободить молодых людей от службы в армии.

«Осужденные, начиная с 2015 года, в течение трех лет изготавливали и продавали гражданам поддельные медицинские документы с диагнозами, позволяющими получить освобождение от военной службы. Поскольку медицинскими сотрудниками указанные лица не являлись, то документы они подделывали в домашних условиях с помощью оргтехники и фиктивных печатей медицинских организаций», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края.

Деньги мошенники присваивали себе. При этом поддельные справки не давали возможности получить освобождение от военной службы, отмечают в прокуратуре. Пострадавшими по делу признаны 25 человек, но взысканные деньги пойдут в бюджет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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