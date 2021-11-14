14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Челябинске скончался художник Сергей Черкашин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятной доски комиссариату боеприпасов. Челябинск., черкашин сергей, дубровский борис, памятная доска борису ванникову
На момент смерти Сергею Черкашину было 77 лет Фото:

В Челябинске 12 ноября скончался художник Сергей Черкашин. Как сообщили URA.RU в «Союзе художников России», челябинского художника похоронят на Успенском кладбище Челябинска.

«С прискорбием извещаем, что 12 ноября ушел из жизни Черкашин Сергей Леонидович. „Союз Художников России“ выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича», — написали в группе «Союз художников России Челябинское региональное» во «ВКонтакте». О причинах смерти художника не сообщается.

С 1972 года Черкашин расписывал ряд монументов в Челябинске и в области. В 2006 году работы Черкашина выставлялись на выставке произведений челябинских и екатеринбургских художников «Памяти шедевра». Выставка была посвящена 400-летию со дня рождения голландского художника Рембрандта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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