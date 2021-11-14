В Челябинске скончался художник Сергей Черкашин

На момент смерти Сергею Черкашину было 77 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 12 ноября скончался художник Сергей Черкашин. Как сообщили URA.RU в «Союзе художников России», челябинского художника похоронят на Успенском кладбище Челябинска.

«С прискорбием извещаем, что 12 ноября ушел из жизни Черкашин Сергей Леонидович. „Союз Художников России“ выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича», — написали в группе «Союз художников России Челябинское региональное» во «ВКонтакте». О причинах смерти художника не сообщается.

С 1972 года Черкашин расписывал ряд монументов в Челябинске и в области. В 2006 году работы Черкашина выставлялись на выставке произведений челябинских и екатеринбургских художников «Памяти шедевра». Выставка была посвящена 400-летию со дня рождения голландского художника Рембрандта.