Пашинян: войска Азербайджана вторглись в Армению

Азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Со вчерашнего дня обсуждаем факт вторжения азербайджанских войск на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — заявил Пашинян на сегодняшнем заседании Совета безопасности Армении. Его слова приводит пресс-служба кабмина Армении.
Ранее был уволен глава минобороны Армении Аршак Карапетян. По словам Пашиняна, это произошло из-за ситуации на границе. Новым главой министерства обороны назначен бывший вице-премьер Сурен Папикян.
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