Пашинян: войска Азербайджана вторглись в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, стрельба, стрельбище, снайпер, винтовка, огнестрельное оружие, снайперская винтовка, камуфляжная одежда, камуфляж, чемпионат по снайпингу
Вторжение произошло на одном из участков границы (фото из архива) Фото:

Азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Со вчерашнего дня обсуждаем факт вторжения азербайджанских войск на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — заявил Пашинян на сегодняшнем заседании Совета безопасности Армении. Его слова приводит пресс-служба кабмина Армении.

Ранее был уволен глава минобороны Армении Аршак Карапетян. По словам Пашиняна, это произошло из-за ситуации на границе. Новым главой министерства обороны назначен бывший вице-премьер Сурен Папикян.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...