В АТОР назвали топ-6 стран для встречи Нового года

Самыми популярными направлениями на новогодние праздники в 2022 году у россиян будут Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба и Мальдивы. Об этом в разговоре с URA.RU сообщили глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин и председатель правления «Всероссийского объединения туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев.
«Если говорить о популярных зарубежных направлениях на Новый год, то это: Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы. По России сейчас большей популярностью пользуются горнолыжные туры», — рассказал Дмитрий Горин.
С ним согласился и Роман Бобылев. «В приоритете будет Доминикана, Куба, Арабские Эмираты, Мальдивы, как лакшери направление. Не стоит списывать со счетов также Египет и Турцию», — пояснил Бобылев.
При этом, по словам Горина, самые простые правила въезда для россиян в Мексике и Доминикане. «Наиболее лояльными по объему документов являются Мексика и Доминикана. В эти страны не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. Многие страны пересматривают свои правила. Куба с 13 ноября отменила повторный тест, который ранее сдавали все туристы, прилетающие на популярные курорты Каэркока и Варадэро. В большинстве стран, куда наши туристы путешествуют, как привило, необходим ПЦР, или сертификат о вакцинации. Но в любом случае, нужно всегда уточнять, правила меняются ежедневно», — сообщил спикер.
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