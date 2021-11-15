В АТОР назвали топ-6 стран для встречи Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды острова Фукуок. Вьетнам, Фукуок, море, побережье, тропики, путешествия, океан, отдых, азия, туризм, пейзаж, тур, вьетнам
Россияне на новогодние праздники смогут поехать в теплые страны Фото:

Самыми популярными направлениями на новогодние праздники в 2022 году у россиян будут Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба и Мальдивы. Об этом в разговоре с URA.RU сообщили глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин и председатель правления «Всероссийского объединения туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев.

«Если говорить о популярных зарубежных направлениях на Новый год, то это: Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы. По России сейчас большей популярностью пользуются горнолыжные туры», — рассказал Дмитрий Горин.

С ним согласился и Роман Бобылев. «В приоритете будет Доминикана, Куба, Арабские Эмираты, Мальдивы, как лакшери направление. Не стоит списывать со счетов также Египет и Турцию», — пояснил Бобылев.

При этом, по словам Горина, самые простые правила въезда для россиян в Мексике и Доминикане. «Наиболее лояльными по объему документов являются Мексика и Доминикана. В эти страны не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. Многие страны пересматривают свои правила. Куба с 13 ноября отменила повторный тест, который ранее сдавали все туристы, прилетающие на популярные курорты Каэркока и Варадэро. В большинстве стран, куда наши туристы путешествуют, как привило, необходим ПЦР, или сертификат о вакцинации. Но в любом случае, нужно всегда уточнять, правила меняются ежедневно», — сообщил спикер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...