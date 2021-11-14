Жители ХМАО получат выплаты на День округа

В ХМАО пенсионеры получат от 1 до 2 тысяч рублей до 1 декабря Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Ко Дню образования округа пенсионеры ХМАО, которые состоят на учете в центре социальных выплат Югры, получат единовременные выплаты. Об этом рассказала заместитель главы департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова.

«Единовременная выплата будет произведена до 1 декабря текущего года в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в центре социальных выплат Югры. Две тысячи рублей получат малообеспеченные, неработающие пенсионеры, а одну тысячу — иные неработающие пенсионеры», — сказала Круглова.

Ожидается, что поддержка коснется 280 тысяч пенсионеров. На данные выплаты из регионального бюджета выделили свыше 315 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили действие льготы для пенсионеров. Так, до конца года продлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.