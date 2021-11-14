Власти ХМАО продлили льготу для пенсионеров и инвалидов

В ХМАО продлили льготу для пожилых и инвалидов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ХМАО продлили льготу по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для пожилых и инвалидов. Об этом рассказала и. о. главы департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова.

«Жителям с инвалидностью, а также жителям старше 65 лет, автоматически, продлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — сказала Круглова во время оперативного штаба Югры. Меру соцподдержки продлили до конца текущего года.

Круглова добавила, что для жителей старше 65 лет также предусмотрен курс бесплатной реабилитации, сроком на 21 день. Воспользоваться льготой смогут только те жители, которые прошли вакцинацию от коронавируса.