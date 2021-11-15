Власти ЯНАО объяснили перебои с поставкой оленины в торговые сети

Резкое уменьшение ассортимента мясопродуктов отметили потребители Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сбои в поставках оленины и других продуктов оленеводства в пункты реализации были связаны с удаленностью пунктов заготовки от цехов по переработке. Об этом URA.RU cообщили представители регионального департамента агропромышленного комплекса.

«В настоящее время свежая продукция, произведенная из оленины текущего убоя, уже поступает на полки торговых точек округа. Возникшие сбои в поставках продукции оленеводства были связаны с удаленностью цехов по переработке мяса от пунктов заготовки», — рассказали собеседники агентства.

При этом в текущем году объемы заготовки оленины планируется нарастить на 300 тонн по сравнению с прошлым годом. По данным департамента АПК ЯНАО, На ближайшую перспективу планируется развитие перерабатывающих мощностей в восточной части автономного округа (Новый Уренгой, Надым, Тазовский).

Что касается регионального экспорта, то он, по данным региональных властей, начиная с 2020 года ориентирован на увеличение поставок за рубеж непищевых продуктов оленеводства (субпродуктов, шкур). «Мясо оленя остается в регионе и направляется на внутреннее потребление, которое в целом увеличивается», — рассказали в профильном департаменте.

О сокращении ассортимента мясопродуктов рассказали URA.RU жители ЯНАО. Продавцы объясняли полупустые прилавки якобы возросшим экспортом и сокращением запасов оленины перед новой убойной кампанией.