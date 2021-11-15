Совет по правам человека в декабре отчитается перед Путиным

На встрече Владимира Путина и членов СПЧ обсудят закон об иноагентах, пытки и риски цифровизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит доклады президенту России Владимиру Путину, которые обсудят на ежегодной встрече. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Члены совета предложили более 40 вопросов для обсуждения и теперь готовят по ним профильные доклады главе государства, передает «Коммерсант» слова Валерия Фадеева. Отмечается, что одними из самых важных тем являются пытки в колониях, уголовное преследование ректора «Шанинки» Сергея Зуева, риски цифровизации, закон об иноагентах и давление на правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иностранным агентом).

Глава совета добавил, что многие вопросы не дойдут до Владимира Путина и «будут решаться в административном порядке». Так например вопрос неконкретного понятия «политической деятельности» в законе об иноагентах может не попасть в повестку встречи с главой государства, если Госдума отреагирует на предложенные СПЧ поправки, которые были направлены главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Встреча членов СПЧ и Владимира Путина традиционно проходит в декабре, зачастую в День прав человека — 10 декабря. В прошлом году заседание было проведено онлайн из-за пандемии коронавируса, потому порядок проведения предстоящей встречи неясен.

Ранее URA.RU сообщало, что члены СПЧ предложили пересмотреть закон об иноагентах. ФСИН согласовала членам СПЧ масштабную проверку российских СИЗО и колоний. Глава СПЧ заявил о необходимости введения обязательного экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов, передает агентство Nation News.