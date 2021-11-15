Совет по правам человека в декабре отчитается перед Путиным

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит доклады президенту России Владимиру Путину, которые обсудят на ежегодной встрече. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.
Члены совета предложили более 40 вопросов для обсуждения и теперь готовят по ним профильные доклады главе государства, передает
Глава совета добавил, что многие вопросы не дойдут до Владимира Путина и «будут решаться в административном порядке». Так например вопрос неконкретного понятия «политической деятельности» в законе об иноагентах может не попасть в повестку встречи с главой государства, если Госдума отреагирует на предложенные СПЧ поправки, которые были направлены главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.
Встреча членов СПЧ и Владимира Путина традиционно проходит в декабре, зачастую в День прав человека — 10 декабря. В прошлом году заседание было проведено онлайн из-за пандемии коронавируса, потому порядок проведения предстоящей встречи неясен.
Ранее URA.RU сообщало, что члены СПЧ предложили пересмотреть закон об иноагентах. ФСИН согласовала членам СПЧ масштабную проверку российских СИЗО и колоний. Глава СПЧ заявил о необходимости введения обязательного экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов, передает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в