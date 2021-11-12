Дочь Пескова заступилась за «Мемориал»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елизавета Пескова назвала деятельность «Мемориала» оправданной и необходимой Фото:

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета поддержала правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иностранным агентом), иск о ликвидации которого подала Генпрокуратура РФ. Девушка выразила надежду, что Верховный суд РФ примет объективное решение в отношении организации.

«[„Мемориал“] более 30 лет занимается рассмотрением чрезвычайно важного, как мне представляется, вопроса исторического наследия нашей страны. На мой взгляд, их деятельность оправдана и необходима. Сейчас, когда иск уже подан, остается надеяться на честное расследование и объективное решение», — написала Елизавета Пескова на своей странице в Instagram.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации международного «Мемориала». По данным Верховного суда РФ, правозащитный центр систематически нарушал законодательство об иностранных агентах, передает RT. Судебное заседание по иску Генпрокуратуры РФ запланировано на 25 ноября 2021 года. В «Мемориале» заявили, что законных решений для ликвидации организации нет.

Сожаление по поводу ликвидации правозащитного центра выразила Еврокомиссия, передает РИА «Новости». По словам представителя пресс-службы организации Петера Стано, она призывает российские власти отменить свое решение. Также иск по «Мемориалу» осудил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...