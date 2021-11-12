Дочь Пескова заступилась за «Мемориал»

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета поддержала правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иностранным агентом), иск о ликвидации которого подала Генпрокуратура РФ. Девушка выразила надежду, что Верховный суд РФ примет объективное решение в отношении организации.
«[„Мемориал“] более 30 лет занимается рассмотрением чрезвычайно важного, как мне представляется, вопроса исторического наследия нашей страны. На мой взгляд, их деятельность оправдана и необходима. Сейчас, когда иск уже подан, остается надеяться на честное расследование и объективное решение», — написала Елизавета Пескова на своей странице в Instagram.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации международного «Мемориала». По данным Верховного суда РФ, правозащитный центр систематически нарушал законодательство об иностранных агентах, передает RT. Судебное заседание по иску Генпрокуратуры РФ запланировано на 25 ноября 2021 года. В «Мемориале» заявили, что законных решений для ликвидации организации нет.
Сожаление по поводу ликвидации правозащитного центра выразила Еврокомиссия, передает РИА «Новости». По словам представителя пресс-службы организации Петера Стано, она призывает российские власти отменить свое решение. Также иск по «Мемориалу» осудил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
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