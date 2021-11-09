Фигуранта дела Раковой отправили за решетку

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 млн рублей. Как сообщили в Мосгорсуде, его отправили в СИЗО.
«Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева. Ему избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде ТАСС.
Зуеву предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении миллионов у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Зуев был задержан в рамках дела экс-заместителя главы Минпросвещения России, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. По версии следствия, они похитили деньги, выделенные на госконтракты, пишет RT.
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