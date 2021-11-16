Боец MMA из России убил американского врача из-за прививки

Между Акмалом Хожиевым и врачом возник спор из-за вакцинации от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева арестовали в США. Его обвиняют в убийстве врача Мирана Рибати. По версии следствия, между медиком и бойцом MMA возник спор из-за вакцинации от коронавируса.

«Акмал Хожиев, профессиональный боец, был арестован 7 ноября полицейским управлением Гуама после того, как якобы убил доктора во время спора о коронавирусе. По словам свидетеля, конфликт между Хожиевым и доктором Мираном Рибати, радиологом из Мемориальной больницы Гуама, произошел в многоквартирном доме после жарких споров по поводу вакцины от COVID-19», — передает американское издание MMA Junkie.

По данным издания, полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли Хожиева рядом с телом доктора. Спортсмен признался в убийстве. Ему предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Суд установил залог за освобождение Хожиева в размере миллиона долларов.

Боец MMA Джей Джей Эмброуз в разговоре с MMA Junkie заявил, что не удивлен случившимся. По его словам, он не раз предупреждал людей о том, что Хожиев может быть агрессивным. Эмброуз заявил, что российскому бойцу MMA нужна была специализированная помощь.

На счету Акмала Хожиева три победы при единственном поражении. Спортсмен открыто выступал против вакцинации от коронавируса. В частности, о своем отношении к ситуации с COVID-19 он говорил в социальных сетях.