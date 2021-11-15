СК возбудил уголовное дело из-за смерти медсестры в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутской клинической травматологической больнице медсестра анестезиолог Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой. В социальных сетях коллеги медсестры рассказали о тяжелых условиях работы и травле со стороны руководства, которое, по их мнению, довело Ташмагамбетову. Сургутский отдел СКР возбудил уголовное дело.

«Аяжан не могла работать по полтора суток, ведь дома оставалась одна ее доченька. На просьбы поменять смены в те дни, когда ребенок оставался дома один — получала отказ! Ведь семьи и дети сотрудников старшую медсестру не волнуют (так она выражалась). Была написана анонимная жалоба на старшую м/с в соответствующие органы, после чего жизнь отделения превратилась в кошмар! Все, кто, по их мнению, был похож на „предателя“ — подверглись нападкам, унижениям, угрозами уволить по статье», — написала Евлампия Романова.

Она добавила, что именно старшая медсестра запрещала персоналу разговаривать с Ташмагамбетовой, а также подменять в операционной даже тогда. Когда операция длилась более 10 часов. «Отношение этих людей повлияло на Аяжан уйти из жизни», — заключила Романова. В комментариях к публикациям появились десятки комментариев бывших сотрудников или тех, кто слышал о подобном отношении к персоналу больницы. «Довелось мне работать в Сургутской травматологии много лет назад, примерно в такой же атмосфере. Ничего не изменилось», — написала Мария Старцева. «Терпела такое же отношение к себе. Все боялась, что не смогу найти работу в Сургуте», — написала Нафиса Ниязова.

В СУ СК по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». «Уголовное дело возбуждено по статье 110 УК РФ. Будут установлены лица, причастные к происшествию», — сказали в пресс-службе.