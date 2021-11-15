Мусорный контейнер выбросили в Катайске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Катайске (Курганская область) дети, по словам местной жительницы, выбросили в реку мусорный контейнер. Об этом она сообщила в соцсетях.

«На улице Красноармейская у реки Катайска сброшен в речку мусорный бак. Нашим деткам, похоже, нечем заняться на дистанционке», — написала местная жительница в группе соцсети «ВКонтакте» «[ТК] Типичный Катайск».

Женщине ответили представители регоператора «Чистый город», отвечающего за вывоз мусора. «Отсутствие контейнерных площадок может быть одной из причин, почему юным злоумышленникам легко удалось опрокинуть контейнер с берега», — объяснили сотрудники компании. Они попросили горожан передать детям, что нельзя портить имущество регоператора. Позже представители компании вернули бак на место.

В компании отметили, что за обустройство площадок для контейнеров отвечают местные власти. Сотрудники районной администрации подтвердили под постом, что занимаются этими вопросами. «Оборудование контейнерной площадки по ул. Красноармейская запланировано на 2023 год», — отметили представители власти.

В марте стало известно, что из 135 контейнеров, размещенных вдоль курганских трасс, 30 баков своровали, а на 15 сняли колеса. В сентября за три дня в Кургане сожгли девять евроконтейнеров для мусора.

По словам местной жительницы, контейнер выбросили дети Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «[ТК] Типичный Катайск»