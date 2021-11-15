Источник: свердловский мэр, проигравший выборы, подал в отставку

Андрей Горбов был мэром с октября 2017-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Белоярского городского округа (Свердловская область) Андрей Горбов подал в отставку, сообщили источники URA.RU, близкие к муниципальной власти. Предполагается, что вопрос о сложении полномочий 18 ноября рассмотрит местная дума.

«Горбов написал заявление [об отставке]. Депутаты его примут», — поделился один из собеседников агентства. «Да ну, нет такого», — заявил URA.RU сам Горбов.

По предварительным данным, причина отставки — неудача на выборах. Собеседники URA.RU обращают внимание, что на прошедших в сентябре выборах в местную думу «Единая Россия» взяла лишь шесть мандатов из 20, остальные достались самовыдвиженцам. А по итогам выборов в Госдуму региональный департамент внутренней политики включил Белоярский ГО в «желтую» электоральную зону (в «зеленую» попали города с наибольшим процентом голосов за «ЕР», в «красную» — с худшими цифрами).

Также на выборах-2021 Горбов запомнился скандалом. В сентябре в соцсетях появился ролик, где он агитирует местных жителей за кандидата в муниципальные депутаты от «ЕР». «Пройдет Нина Русских (кандидат от „Справедливой России“ — прим. URA.RU) — даю слово, я как глава сюда [в территорию] ни копейки не вложу», — пригрозил Горбов жителям Совхозного. По данным агентства, чиновнику тут же позвонили из резиденции губернатора.

Горбов работал в статусе мэра с 16 октября 2017 года. Кто будет его преемником, пока не известно.