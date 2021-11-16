Россия уничтожила советский спутник на орбите

Советский спутник «Целина-Д» был уничтожен на орбите в ходе испытания. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
«15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат „Целина-Д“, находившийся на орбите с 1982 года», — передает заявление ведомства информационное агентство «Интерфакс». Отмечается, что обломки спутника не представляют угрозы для орбитальных станций и космической деятельности.
Фрагменты аппарата занесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства. Специалисты ведут их сопровождение до момента, пока обломки не разрушатся.
Ранее сообщалось, что экипажу Международной космической станции угрожает обломок спутника. Из трансляции NASA переговоров космонавтов с Землей стало известно, что экипажу, возможно, придется спрятаться на корабле «Союз» и на американском сегменте станции.
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