Более половины туроператоров не смогут вернуть деньги россиянам

Более чем 60% российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Об этом свидетельствует письмо представителей турбизнеса в правительство РФ.
Участники рынка обратились в кабмин с просьбой продлить отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря 2021 года, передают «Известия». Авторы документа считают, что если этого не сделать, то более 60% операторов в России могут обанкротиться. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что в этом случае туристы лишатся и отдыха, и денег.
Отмечается, что долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 млрд рублей. При этом страховых средств накоплено лишь на 7 млрд. Под угрозой в основном компании, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие закрытые сейчас страны.
Ранее сообщалось, что три четверти путешествующих за границу россиян откажутся от поездок, если QR-коды станут обязательными. Делать прививку от коронавирусной инфекции, чтобы иметь возможность полететь на отдых, готов лишь 4% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса Ассоциации туроператоров.
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