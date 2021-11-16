16 ноября 2021

Более половины туроператоров не смогут вернуть деньги россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
60% туроператоров в РФ под угрозой банкротства Фото:

Более чем 60% российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Об этом свидетельствует письмо представителей турбизнеса в правительство РФ.

Участники рынка обратились в кабмин с просьбой продлить отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря 2021 года, передают «Известия». Авторы документа считают, что если этого не сделать, то более 60% операторов в России могут обанкротиться. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что в этом случае туристы лишатся и отдыха, и денег.

Отмечается, что долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 млрд рублей. При этом страховых средств накоплено лишь на 7 млрд. Под угрозой в основном компании, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие закрытые сейчас страны.

Ранее сообщалось, что три четверти путешествующих за границу россиян откажутся от поездок, если QR-коды станут обязательными. Делать прививку от коронавирусной инфекции, чтобы иметь возможность полететь на отдых, готов лишь 4% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса Ассоциации туроператоров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...