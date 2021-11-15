АТОР: туристы из РФ массово откажутся от отдыха из-за QR-кодов

Большинство россиян не готово вакцинироваться ради поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три четверти путешествующих за границу россиян откажутся от поездок, если QR-коды станут обязательными. Делать прививку от коронавирусной инфекции, чтобы иметь возможность полететь на отдых, готов лишь 4% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса Ассоциации туроператоров.

«Подавляющее большинство — 74% респондентов выбрали ответ: „Вообще откажусь от покупки тура/билетов на таких условиях“. 10% предпочтут отложить планы до второй половины 2022 года или „до отмены QR-кодов“, еще 12% не видят для себя проблемы, так как они недавно вакцинировались или переболели», — говорится в информации на официальном сайте ассоциации.

Отмечается также, что вакцинироваться или ревакцинироваться ради возможности свободно путешествовать готовы только 4% респондентов. Всего опросе приняли участие более 2730 человек.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках, напоминает «Ридус». Это является экстренной мерой на фоне сложной ситуации с коронавирусом, уточняет «Пятый канал». При этом перечень мест, где потребуется QR-код, будут формировать региональные власти. Законопроект уже направили на рассмотрение каждого субъекта федерации, отмечает Nation News.