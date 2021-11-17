В России начнут собирать ДНК у всех новорожденных

В России ведутся работы по разработке генетической паспортизации новорожденных. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
«Стартует еще один проект в рамках „Медицинская наука для человека“ — это генетическая паспортизация новорожденных. Татьяна Голикова активно поддержала данное направление, и сегодня эти работы уже ведутся», — сказал Мурашко на совещании по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции.
Ранее Мурашко объявил о производстве новых вакцин от COVID. По его словам, вакцины созданы на различных платформах.
Подписывайтесь на URA.RU в