В России начнут собирать ДНК у всех новорожденных

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Михаил Мурашко рассказал о работе по генетической паспортизации новорожденных Фото:

В России ведутся работы по разработке генетической паспортизации новорожденных. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Стартует еще один проект в рамках „Медицинская наука для человека“ — это генетическая паспортизация новорожденных. Татьяна Голикова активно поддержала данное направление, и сегодня эти работы уже ведутся», — сказал Мурашко на совещании по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции.

Ранее Мурашко объявил о производстве новых вакцин от COVID. По его словам, вакцины созданы на различных платформах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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