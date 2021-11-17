Мурашко объявил о производстве новых вакцин от COVID

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Михаил Мурашко заявил, что в РФ еще две вакцины от COVID проходят доклинические исследования Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России две вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцины созданы на различных платформах.

«Вакцина „Спутник V“ с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — сказал Мурашко на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Ранее Мурашко заявил, что большинство пациентов ковидных госпиталей России планировали привиться от коронавируса, но затянули с решением вопроса. По его словам, те, кто сомневается в необходимости вакцинации, являются исключением из правил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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