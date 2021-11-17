Мурашко объявил о производстве новых вакцин от COVID

В России две вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцины созданы на различных платформах.
«Вакцина „Спутник V“ с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — сказал Мурашко на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.
Ранее Мурашко заявил, что большинство пациентов ковидных госпиталей России планировали привиться от коронавируса, но затянули с решением вопроса. По его словам, те, кто сомневается в необходимости вакцинации, являются исключением из правил.
Подписывайтесь на URA.RU в