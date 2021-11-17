Тысячи пенсионеров получили удвоенную выплату

Сумма выплаты в два раза превысила размер матпомощи в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 40 тыс. рублей в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам был увеличен в два раза — до 40 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы в сентябре. Такую единоразовую выплату уже получили более 3,7 тыс. горожан», — рассказала Ракова агентству ТАСС.

Отмечается, что по традиции материальную помощь получили не только участники боевых действий, но и строители оборонительных рубежей под Москвой, военнослужащие, работники различных предприятий и организаций, учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в Москве в период с с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года. Ракова сообщила, что помимо денежных выплат ветераны получают помощь от соцработников и сиделок, также им предоставляются путевки в лучшие пансионаты. Заммэра подчеркнула, что ветераны получают комплексную поддержку.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала о льготах для одиноких пенсионеров. В их число входят прибавка к пенсии, льготный проезд, лекарственное обеспечение, зубопротезирование, а также льготы по ЖКХ и социальное обслуживание на дому.