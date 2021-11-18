Врачи дали четыре совета, как пережить резкие скачки давления

У метеозависимых начинаются проблемы со здоровьем из-за скачков давления Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

При резких скачках атмосферного давления следует пить тонизирующие чаи и кофе, уделить внимание водным процедурам, воздержаться от прогулок и принять таблетки от давления. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева и врач-кардиолог, доктор медицинских наук Мария Смирнова.

«У метеозависимых людей при резких перепадах давления может появиться апатия, головная боль, головокружение, низкое давление, рассеянность. В таком случае лучше пить тонизирующий чай с травами, черный чай с бергамотом, травяные настойки, кофе. Также полезно будет уделить внимание водным процедурам. Можно принять контрастный душ, прохладную ванну с хвойными концентратами. Главное — держать организм в тонусе. Не рекомендуется выходить на улицу, если человек зависит от погодных условий», — поделилась Лариса Алексеева.

Кардиолог Мария Смирнова указала, что метеозависимым людям следует в такие дни предпринимать в первую очередь симптоматическое лечение. «Если люди метеозависимы, то в этот период у них могут быть головные боли, падает давление, проблемы с сердцебиением и прочее. Если у человека гипертонические болезни, то он должен тщательно принимать свою терапию. Общих рекомендаций нет, нужно смотреть, что именно болит. Если давление повысилось, то надо принимать таблетку от давления. У каждого свой курс», — уточнила врач.

Москвичей 20 ноября ждет рекордно низкое атмосферное давление 718-721 миллиметров ртутного столба. Это почти на 30 единиц ниже нормы, сообщает центр «Фобос».