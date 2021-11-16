Центр «Фобос» предупредил о рекордном понижении давления в Москве

Москвичей в субботу ждет рекордно низкое атмосферное давление. Об этом сообщили на сайте центра «Фобос».
«Барометры покажут 718-721 миллиметров ртутного столба, что на почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня», — говорится в сообщении. Последний раз рекордно низкое давление 20 ноября фиксировали в 2008 году. Тогда оно достигло отметки 721,8 миллиметра ртутного столба, передают синоптики.
Однако уже в воскресенье, по данным «Фобос» давление начнет расти, при этом температура воздуха понизится. Отмечается, что к концу выходных в Москве ожидается снежный покров, высота которого может колебаться от пяти до десяти сантиметров.
Ранее метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в конце ноября в Москву и Московскую область могут прийти морозы, как в январе. Столбик термометра, по его данным, опустится от -12 до -19 градусов. Однако главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова не согласилась с этой информацией. Она отметила, что температура воздуха в ноябре не опустится ниже -10 градусов.
Подписывайтесь на URA.RU в