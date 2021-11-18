Путин назвал приоритеты России во внешней политике

Приоритетом России является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Безусловным приоритетом России является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России. По его словам, российское государство также будет развивать сотрудничество с Африкой.

«Безусловным приоритетом РФ является развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока. Будем развивать также сотрудничество с Африкой», — отметил Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль занимается изменением Концепции внешней политики Российской Федерации. По его словам, молодым дипломатам предстоит трудиться на ответственном этапе российской и мировой истории, так как ситуация в мире с каждым днем усложняется.