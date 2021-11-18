Кремль: Путин и Байден могут встретиться до Нового года

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Контакты Путина и Байдена по видеосвязи до Нового года возможны, заявил Дмитрий Песков Фото:

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена могут состояться до Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

Ранее источники, осведомленные о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном, сообщили, что Байден и Владимир Путин могут встретиться в начале 2022 года. Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видео-конференц-связи, а затем, в начале следующего, и личную встречу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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