Песков: НАТО и Украина станут темами встречи Путина и Байдена

Основными темами переговоров встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станут НАТО и Украина. Такой информацией поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Естественно, Украина — много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ», — сообщил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
По его словам, действия НАТО не могут оставить российских властей равнодушными, кроме того, они вызывают обеспокоенность у Москвы. Песков считает, что России необходимо будет принимать адекватные меры решения проблем. Он отметил, что принимая их, российские власти все-таки будут действовать на территории РФ.
По мнению Дмитрия Пескова, переговоры двух лидеров могут состояться до Нового года. Однако он не исключает, что встреча пройдет гораздо позже. Все будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат общения они выберут.
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