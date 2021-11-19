Замы Мишустина получили новые обязанности в правительстве

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Мишустин дал новые обязанности трем своим заместителям Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил для нескольких своих заместителей дополнительные обязанности. Сферу деятельности расширили трем госслужащим.

«Мишустин дал нескольким вице-премьерам новые дополнительные обязанности», — сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool. Так, Андрей Белоусов (регулирующий сферу экономики) должен отвечать за вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу, Дмитрий Григоренко (идеолог административной реформы) получил полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, госкорпораций и госкомпаний, а Дмитрию Чернышенко (отвечает за туризм и спорт) поручено кураторство над «Национальными приоритетами» и федеральной территорией «Сириус», информируют журналисты в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Мишустин уволил замминистра спорта РФ Ксению Машкову. Решение было принято в связи с грубым нарушением должностных обязанностей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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