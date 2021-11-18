18 ноября 2021

Власти решили, как будет выглядеть новогодний Екатеринбург. Бизнесу посоветовали смотреть на Москву

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
В этом году мэрия Екатеринбурга изменила порядок подготовки к Новому году Фото:

Администрация Екатеринбурга определилась с концепцией новогоднего оформления города. В «Ельцин Центре» ее сотрудникам районных администраций и коммерсантам представил начальник муниципального отдела дизайна городской среды (главный художник) Дмитрий Фогель, передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что раньше праздничное оформление Екатеринбурга было хаотичным и представляло собой «какие-то пятна», не связанные между собой. И комплексности подходов не ощущалось. В этом году ситуация изменилась: департамент архитектуры будет контролировать районы и более плотно работать с бизнесом.

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Мэрия выбрала на карте несколько зеленых линий, где украшение будет приоритетным. Это в первую очередь центр города и основные маршруты в других районах. «Мы должны создавать определенные оси, линии праздничного оформления, где это в приоритете. В этих основных линиях концентрируется сразу несколько направлений: это традиционное украшение коммерческих объектов, социальных объектов. Сюда же мы добавляем световое и праздничное оформление, которое выполняется по муниципальному заказу именно городом. Вот это как раз основное [отличие от прошлых лет]: много лет город не так активно занимался украшениями», — рассказал Фогель.

«За основу будет взято использование световых деревьев или елей — живых и искусственных, — создание световых ансамблей, размещение гирлянд. Если возможно — завеска фасадов [гирляндами]. Если есть возможность и рядом со зданием есть столбы освещения либо деревья, возможно создание прогулочных коридоров», — передал художник.

Фогель также предложил обратиться к опыту местных ресторанов — пионеров в новогоднем украшении общественных пространств. И привел в пример бизнесменов Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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