За новогоднее оформление Екатеринбурга теперь будут спрашивать с главного художника города Дмитрия Фогеля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил новых ответственных за новогоднее оформление города, опыт его предшественников признан неудачным. Если раньше украшением занимался муниципальный комитет по бытовому обслуживанию населения, то в 2021-м курирующий орган — департамент архитектуры. Об этом на презентации в «Ельцин Центре» рассказал начальник отдела дизайна городской среды (главный художник) Дмитрий Фогель — непосредственный исполнитель.

«Традиционно оформлением занималось другое подразделение. Пытаемся перезапустить данный процесс. Начали мы с анализа, что у нас происходит. До нынешнего момента новогоднее оформление было хаотичным. Это какие-то пятна в городе, которые не были связаны, что не позволяло получать комплексность [новогоднего] оформления Екатеринбурга», — передает слова Фогеля корреспондент URA.RU.

По словам чиновника, раньше участие мэрии в целом было минимальным. «Сейчас ситуация меняется, мы будем наращивать вклад города в праздничное оформление с привлечением бюджетных и внебюджетных средств», — анонсировал Фогель.

Еще одно изменение в том, что до Орлова, который работает мэром с конца декабря 2020-го, районы в основном сами решали, как будут выглядеть их территории. Теперь их строго направляет Главархитектуры. Для большей эффективности префектам выделили дополнительные бюджеты, поделился Фогель.