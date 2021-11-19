В Минобразования исключили полный переход вузов на удаленку

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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Валерий Фальков отметил, что дистант зависит от эпидситуации в стране Фото:
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Коронавирус COVID-19

При возвращении эпидемической обстановки по коронавирусу в норму, высшие учебные заведения вернутся к очной форме обучения. Об этом заявил министр образования РФ Валерий Фальков.

«Полный переход на дистанционное обучение вузам РФ не грозит. Как только позволит эпидемическая обстановка, они вернутся к очному обучению», — цитирует Фалькова ТАСС.

Ранее о возможном возвращении к очному обучению заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он так же, как его коллега из Минобразования, подчеркнул, что продление дистанта зависит от эпидситуации в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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