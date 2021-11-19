В Минобразования исключили полный переход вузов на удаленку

При возвращении эпидемической обстановки по коронавирусу в норму, высшие учебные заведения вернутся к очной форме обучения. Об этом заявил министр образования РФ Валерий Фальков.
«Полный переход на дистанционное обучение вузам РФ не грозит. Как только позволит эпидемическая обстановка, они вернутся к очному обучению», — цитирует Фалькова ТАСС.
Ранее о возможном возвращении к очному обучению заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он так же, как его коллега из Минобразования, подчеркнул, что продление дистанта зависит от эпидситуации в стране.
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