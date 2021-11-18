Курганские депутаты хотят увеличить штрафы для продавцов алкоголя

Депутатам рекомендовали направить законопроект в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской облдуме разработали законопроект, в котором предлагают увеличить штрафы для продавцов алкоголя, повторно нарушившим закон. Данная информация размещена на сайте облдумы.

«Депутаты рассмотрели проект федерального закона „О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях“. <…> Законопроект подготовлен в целях ужесточения административной ответственности за повторное нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — указано сообщении.

Депутаты предложили ввести штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для людей, которые нелегально торгуют алкоголем. Для юрлиц штрафы предлагаются в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Также в виде наказания предлагается приостановление деятельности на 90 суток.

В настоящее время за такие нарушения должностным лицам грозит штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей, а юрлицам — от 100 до 300 тыс. Законопроект был направлен в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Там поддержали концепцию законопроекта и рекомендовали местным депутатам направить его в Госдуму.

Ранее депутаты местной облдумы предлагали ввести ограничения на использование пособий на детей. Пока этот законопроект находится в Госдуме на доработке.