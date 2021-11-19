В России повысят пенсии и социальные выплаты

Госдума поддержала поправки о повышении МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и прожиточного минимума. Также будет осуществлена индексация пенсий выше инфляции. Об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Поддержанные бюджетным комитетом Госдумы поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума повлияют на все социальные выплаты, кроме того, будут проиндексированы пенсии выше инфляции», — сказал Макаров журналистам ТАСС. Он отметил, что изменения коснуться миллионов людей.
Депутат заявил, что поправки в закон о бюджете (о повышении МРОТ и прожиточного минимума) были внесены президентом РФ Владимиром Путиным. Президент, по словам депутата, нечасто сам идет на это. Обычно Путин дает поручения о каких-либо изменениях, а в этом случае внес поправки сам, уточнил Макаров.
Ранее сообщалось, что Путин объявит о новой единовременной выплате для пенсионеров на Новый Год. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей. Об этом заявлял экономист Андрей Лобода.
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