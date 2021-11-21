В Госдуме рассказали, почему Россия закупает картофель за рубежом

Закупать картофель в Египте экономически выгоднее, чем выращивать в России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россия закупает картофель в Египте и других странах, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

«Большое количество картофеля у нас завозится из-за рубежа, потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас. В России значительно разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой. Сейчас с этим у нас проблема, продукция просто пропадает, потому что примерно половина овощей у нас выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится все меньше», — объяснил Ренат Сулейманов.

По словам депутата Госдумы, полностью Россия пока может обеспечивать себя лишь зерном. «Мы сегодня себя полностью обеспечиваем зерном и даже поставляем его на экспорт, но по другим видам продукции, к сожалению, есть проблемы. Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза. Частично мы сами покрываем потребность в свинине, в птице», — подчеркнул Сулейманов.

Спикер добавил, что для полного обеспечения страны собственной продукцией необходимо решить проблемы в отрасли сельского хозяйства. «Сегодня государство поддерживает крупные агрохолдинги, но недостаточно — фермеров, индивидуальные подсобные хозяйства. В стране принята программа комплексного развития села, но она сильно недофинансируется. Нам нужно увеличивать газификацию территорий, решать социальные проблемы, выравнивать заработную плату в селе и в городе», — подытожил он.

В этот день, 22 ноября 1906 года, по инициативе председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина был издан указ о порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную собственность надельной земли. Решение ознаменовало собой начало аграрной реформы, рассчитанной, по меньшей мере, на 20 лет.