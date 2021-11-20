Блогер перед смертью в московском ДТП разместил посты в соцсетях

Блогер Саид Губденский, погибший в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, перед аварией опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он показал автомобиль, на котором разбился.
Губденский поделился с подписчиками фото недавно приобретенной BWM M4. Первые сообщения об аварии появились в соцсетях спустя 1,5 часа после публикации поста.
Машину Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чем рассказал своим подписчикам. Кроме того, днем блогер опубликовал в Instagram видео, на котором он устраивает гонки по Москве с Gelandewagen, показывая водителю внедорожника неприличный жест. «Отлично повеселились», — подписал ролик Губденский.
Ранее сообщалось, что в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский. Его автомобиль BMW врезался в Mercedes, который принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.
Подписывайтесь на URA.RU в