20 ноября 2021

Блогер перед смертью в московском ДТП разместил посты в соцсетях

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Блогер погиб в массовом ДТП

Блогер Саид Губденский, погибший в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, перед аварией опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он показал автомобиль, на котором разбился.

Губденский поделился с подписчиками фото недавно приобретенной BWM M4. Первые сообщения об аварии появились в соцсетях спустя 1,5 часа после публикации поста.

Машину Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чем рассказал своим подписчикам. Кроме того, днем блогер опубликовал в Instagram видео, на котором он устраивает гонки по Москве с Gelandewagen, показывая водителю внедорожника неприличный жест. «Отлично повеселились», — подписал ролик Губденский.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погиб блогер Саид Губденский. Его автомобиль BMW врезался в Mercedes, который принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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