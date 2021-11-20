СМИ: погибший в московском ДТП блогер устроил «шашки» на дороге

Саид Губденский нарушал ПДД перед аварией Фото: Instagram Саида Губденского

Блогер Саид Губденский, погибший в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, перед аварией нарушил Правила дорожного движения. У автомобиля на момент ДТП было зафиксировано превышение скорости.

«Саид Губденский, погибший в массовом ДТП на Кутузовском проспекте, устроил „шашки“ на дороге незадолго до столкновения. У автомобиля BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости», — пишут «Известия».

Также известно, что Губденский въехал в Mercedes IT-предпринимателя Ратмира Тимашева. По данным СМИ, бизнесмен из списка Forbes пострадал в результате столкновения.

Массовое ДТП на Кутузовском проспекте произошло днем 20 ноября. Несколько автомобилей столкнулись на дороге. Один человек вылетел из авто на проезжую часть. Еще несколько пассажиров зажало в салоне авто.