Высокий уровень антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Получить медотвод от вакцинации от коронавируса могут получить пациенты с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, тяжелыми аллергическими реакциями и гиперчувствительностью. Также воздержаться от прививки стоит женщинам, которые кормят грудью, и тем, что перенес COVID менее полугода назад.

«Для каждой из пяти зарегистрированных в Росси вакцин существует свой перечень ограничений. Однако для всех этих препаратов есть ряд одинаковых противопоказаний, которые могут стать причиной для получения медотвода. Для получения медотвода взрослому необходимо обратиться в городскую поликлинику по месту жительства. Справка выдается только на основании официально подтвержденных диагнозов, а не со слов пациента», — сообщает Sport24.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

Коронавирус, перенесенный менее шести месяцев назад;

Гиперчувствительностью к компонентам вакцины;

Отек Квинке и анафилактический шок в анамнезе;

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

Хронические заболевания, такие как эпилепсия, инсульт, астма, диабет, аутоиммунные болезни и другие. При этом с момента ремиссии или выздоровления должно пройти менее 2-4 недель;

Период грудного вскармливания.

Прививку от коронавируса также не ставят гражданам младше 18 лет. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что в России пока не зарегистрирована детская вакцина от COVID-19. При этом высокий уровень антител к новой коронавирусной инфекции не является противопоказанием к прививке.

Медотвод могут выдать терапевт, врач, производящий осмотр перед вакцинацией, и профильный специалист: аллерголог, кардиолог, эндокринолог и другие. Справку о наличии противопоказаний к вакцинации выдают в государственных больницах. В частной клинике ее могу получить те, кто постоянно наблюдается у платного врача.

Владельцы медотвода не могут получить QR-код. Его выдают только вакцинированным и официально переболевшим гражданам.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что с февраля 2022 года QR-коды смогут получить те, кто имеют противопоказания к вакцинации от COVID-19. Документ будут выдавать как на бумаге, так и в электронном виде. Оформить его можно будет строго в соответствии с инструкцией по применению вакцины для профилактики COVID-19 и на основании лабораторных и инструментальных исследований.