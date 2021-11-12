Власти России вводят систему QR-кодов по всей стране

Система QR-кодов будет введена по всей России, заявила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Российские власти решили ввести QR-коды на всей территории страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Посоветовавшись с губернаторами и экспертами различного рода, которые занимаются не только COVID, мы пришли к выводу, который реализован в тех законопроектах, которые сегодня в Государственную Думу внесло правительство РФ. Речь идет о посещении соответствующих мест проведения массовых мероприятий. Правила посещения должны содержать необходимость использования документации, при наличии которой гражданин может посещать массовые мероприятия и объекты», — заявила Татьяна Голикова во время брифинга, который транслируется на телеканале «Россия 24».

Вице-премьер уточнила, что без сертификатов о вакцинации граждане могут посещать аптеки и магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости. При этом россияне будут обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. В остальных общественных местах нужно будет предъявлять выписку из сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Срок получения результатов анализа на коронавирус не должен превышать 24 часов.

Граждане, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги» или проживают в отдаленных селах и деревнях, смогут получить QR-код в МФЦ. Бумажный сертификат о вакцинации будет равносилен электронному, подчеркнула Голикова.

Вице-премьер добавила, что ограничительные меры не коснутся детей и подростков. Она напомнила, что пока в России можно вакцинировать от коронавируса только взрослое население.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. В кабмине подчеркнули, что это экстренные меры на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Законопроект предполагает, что перечень мест, где потребуется QR-код, будут формировать региональные власти. Новые нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.