В России начнут выдавать медотводы с QR-кодами

QR-код можно будет получить на портале Госуслуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

С февраля в России начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19 вместе с QR-кодами. Об этом сообщает Минздрав России.

«Документ будет выдаваться как на бумаге, так и в электронном варианте. По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале Госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля», — пишет информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав. Отмечается, что в Татарстане можно будет получить QR-код вместе с медотводом начиная с 22 ноября.

Оформление медицинского отвода будет осуществиться строго в соответствии с инструкцией по применению вакцины для профилактики COVID-19 и на основании лабораторных и инструментальных исследований, подчеркивает министерство. Граждане, у которых уже есть справка от врача с противопоказаниями к применению вакцины, должны будут переоформить документ, чтобы получить QR-код.

Ранее сообщалось, что в России создадут базу непривитых с медотводом. Решение вступает в силу 1 февраля 2022 года, написано в приказе Минздрава РФ.