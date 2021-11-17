В России начнут выдавать медотводы с QR-кодами

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QR-код можно будет получить на портале Госуслуг Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

С февраля в России начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19 вместе с QR-кодами. Об этом сообщает Минздрав России.

«Документ будет выдаваться как на бумаге, так и в электронном варианте. По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале Госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля», — пишет информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав. Отмечается, что в Татарстане можно будет получить QR-код вместе с медотводом начиная с 22 ноября.

Оформление медицинского отвода будет осуществиться строго в соответствии с инструкцией по применению вакцины для профилактики COVID-19 и на основании лабораторных и инструментальных исследований, подчеркивает министерство. Граждане, у которых уже есть справка от врача с противопоказаниями к применению вакцины, должны будут переоформить документ, чтобы получить QR-код.

Ранее сообщалось, что в России создадут базу непривитых с медотводом. Решение вступает в силу 1 февраля 2022 года, написано в приказе Минздрава РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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