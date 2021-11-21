В России появятся новые основания для лишения загранпаспортов

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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
Россиян будут лишать загранпаспортов за выявление различных недостоверных сведений Фото:

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий лишение загранпаспортов за выявление недостоверных сведений или утрату российского гражданства. Госдума уже рассмотрела законопроект в первом чтении.

«В законе предлагается закрепить исчерпывающий список оснований для признания загранпаспортов недействительными. Отсутствие такого списка является серьезным коррупциогенным фактором. Например, должностные лица на пропускных пунктах могут злоупотреблять своим положением, пользуясь правовой неопределенностью», — сказал в разговоре с «Парламентской газетой» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Отмечается, что принятие закона обеспечит невозможность совершения правонарушений с использованием недействительных документов. «В отношении любого паспорта будет четко установлено: действителен он или нет», — заключил Выборный.

Ранее в Госдуме рассмотрели поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации». Согласно новым поправкам, загранпаспорта начнут забирать у граждан, не выплачивающих различные штрафы, алименты или кредиты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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