Депутат Госдумы предложил важную льготу для студентов

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Виды Москвы. Москва, студенты, весна, осень, молодежь
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил компенсировать НДФЛ молодым специалистам Фото:

Для некоторых категорий молодых россиян следует ввести компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С соответствующим предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в письме на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой.

«На сегодняшний день до окончания учебы в большинстве случаев студенты вынуждены работать на стартовых позициях в компаниях с низкой заработной платой. Также сохраняется проблема молодежной безработицы, а у молодых людей, которые находятся в начале карьерного пути, после выплаты всех налогов средств на комфортную жизнь и организацию досуга фактически не остается», — отметил Чернышов в письме, передает ТАСС.

Депутат предлагает распространить данную меру на студентов, совмещающих учебу с работой, молодых специалистов и научных сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет. Их ежемесячные доходы не должны превышать двух МРОТ.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что размер стипендии российским студентам должен быть увеличен до уровня прожиточного минимума. Также лидер фракции предложил ввести дополнительную меру поддержки работающим студентам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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