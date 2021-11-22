Депутат Госдумы предложил важную льготу для студентов

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил компенсировать НДФЛ молодым специалистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для некоторых категорий молодых россиян следует ввести компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С соответствующим предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в письме на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой.

«На сегодняшний день до окончания учебы в большинстве случаев студенты вынуждены работать на стартовых позициях в компаниях с низкой заработной платой. Также сохраняется проблема молодежной безработицы, а у молодых людей, которые находятся в начале карьерного пути, после выплаты всех налогов средств на комфортную жизнь и организацию досуга фактически не остается», — отметил Чернышов в письме, передает ТАСС.

Депутат предлагает распространить данную меру на студентов, совмещающих учебу с работой, молодых специалистов и научных сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет. Их ежемесячные доходы не должны превышать двух МРОТ.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что размер стипендии российским студентам должен быть увеличен до уровня прожиточного минимума. Также лидер фракции предложил ввести дополнительную меру поддержки работающим студентам.